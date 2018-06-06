ONE LOFT — это авторский жилой дом, сочетающий редкие вещи: расположение в современном семейном районе и особенный архитектурный стиль "лофт". Увеличенные оконные пространства, стильные подъезды, дизайнерские этажи и предмет особой гордости — "зимние сады" внутри каждой квартиры. Это утепленные пространства с панорамным остеклением, плавно перетекающие в комнату. Идеальное место, чтобы устроить уютный кабинет, мини-мастерскую или оранжерею.
Как вписались "зимние сады" в планировки реальных квартир, смотрим в нашем "Стори мапе". Начнем!
"Адалин-строй"
Контактный телефон: 533-233
Офис продаж:
пр-т Ленина, 39, 3 этаж, офис 3/3
Проектная декларация размещена на сайте: http://adalinstroy.ru/
Комментарии
Очень удобно смотреть планировки, все понятно, где и что можно расположить. Второй вопрос к самим планировкам.
Нужно больше сан.узлов! в 2шку- 2, в 3шку-3 и тд
По факту зачем в трешке 2 уборные? на максимум 4х? Там узбеки и строят и дизайнерами подрабатывают? Тады да!
А я бы выяснил на месте покупателей у застройщика кто будет управляющей компанией? Сдается мне что ЖКИ они не сдались, от слова совсем.
Итого:
1. своей парковки нет
2. двора нет
3. своей детской площадки нет
4. управляющая компания на один дом... ну не знаю...
5. есть много не русских слов, типа loft, это в плюсы можно записать! Ыыы