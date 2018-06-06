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Отличный вкус и ничего лишнего: планировки квартир в стиле LOFT

, ИА "Амител"
Рассматриваем ближе планировки квартир в современном стиле, который определяет внешний вид самых современных кварталов мира

ONE LOFT — это авторский жилой дом, сочетающий редкие вещи: расположение в современном семейном районе и особенный архитектурный стиль "лофт". Увеличенные оконные пространства, стильные подъезды, дизайнерские этажи и предмет особой гордости — "зимние сады" внутри каждой квартиры. Это утепленные пространства с панорамным остеклением, плавно перетекающие в комнату. Идеальное место, чтобы устроить уютный кабинет, мини-мастерскую или оранжерею.

Как вписались "зимние сады" в планировки реальных квартир, смотрим в нашем "Стори мапе". Начнем!

 

 

"Адалин-строй"
Контактный телефон: 533-233
Офис продаж:
пр-т Ленина, 39, 3 этаж, офис 3/3
Проектная декларация размещена на сайте: http://adalinstroy.ru/

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2018 10:11
гость

Очень удобно смотреть планировки, все понятно, где и что можно расположить. Второй вопрос к самим планировкам.

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6.06.2018 10:25
- гость -

Нужно больше сан.узлов! в 2шку- 2, в 3шку-3 и тд
По факту зачем в трешке 2 уборные? на максимум 4х? Там узбеки и строят и дизайнерами подрабатывают? Тады да!

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6.06.2018 10:33
- гость -

А я бы выяснил на месте покупателей у застройщика кто будет управляющей компанией? Сдается мне что ЖКИ они не сдались, от слова совсем.
Итого:
1. своей парковки нет
2. двора нет
3. своей детской площадки нет
4. управляющая компания на один дом... ну не знаю...
5. есть много не русских слов, типа loft, это в плюсы можно записать! Ыыы

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