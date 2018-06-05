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Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке передали в дар музею МВД по Башкирии от семьи, которая долгие годы считала его священной книгой мусульман Кораном. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Агентство отмечает, что владелица УК долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову сыну. При этом отмечается, что, когда ребенок вырос, он пошел на службу в милицию.
По словам Рафии Зинатуллиной, сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение. Ее мать называла книгу священной, а также говорила, что ее нужно заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали.
"И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года", — рассказала женщина.
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Translate Google случайно на книгу навела?