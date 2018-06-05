Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко обязал правительство региона работать без выходных дней. Трудовой день в ближайшие месяцы должен длиться у чиновников с 8 утра до 19.00 вечера, сообщил Amic.ru источник в правительстве Алтайского края. Соответствующее распоряжение дано всем руководителям аппарата губернатора и министрам.
Данная мера связана с посевной кампанией, которая довольно тяжело складывается для региона, а также со второй волной паводка. Кроме того, сотрудники правительства не смогут уйти в летние отпуска. Скорее всего, такой график будет до осенних выборов губернатора Алтайского края, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Виктор Томенко ранее сообщал, что намерен за короткий срок вникнуть во все проблемы Алтайского края, познакомиться с краем и объехать его перед выборами. Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 1 июня в Барнауле говорил, что Виктор Томенко будет работать 25 часов в сутки.
Кстати, напомним, что минувшая суббота также была рабочей для членов краевого правительства. Собственно, именно 2 июня Виктор Томенко на заседании регионального кабмина объявил о том, что министры, вице-премьеры и замы губернатора отныне переходят на положение "и.о.".
А в воскресенье, 3 июня, пришлось поработать уже чиновникам барнаульской администрации, которые участвовали вместе с Виктором Томенко в его ознакомительном объезде по краевой столице.
Ранее врио пообещал не проводить кадровых революций в регионе: "Никаких революций не предполагается, не будет никаких внезапных, неожиданных, непродуманных действий. Будем вместе знакомиться, погружаться в вопросы. Кто захочет работать дальше, те найдут возможности использовать свои силы в Алтайском крае".
До конца недели у Виктора Томенко будет насыщенный график. 5 июня он провел встречу с зампредом главы председателя правления Госкомпании "Российские автомобильные дороги" Игорем Зубаревым. 6 июня врио губернатора проведет совещание, посвященное посевной кампании в Алтайском крае.
Комментарии
интересно, что на это скажет прокуратура и трудинспекция ))
Ни фигасе с места в карьер
Первая очевидная глупость.Томенко за экстенсивный путь развития. Оплату будет вести за отработанное время, а не за результаты. Нахрена ему закон-он сам закон
Они что при 8-ми часовом дне не работали, что при 11-ти часовом работать не будут, а будут губы надувать и с умным видом двигать тонны бумаги из кабинета в кабинет. А по окончанию месяца потребуют за переработку определенную законом о труде копеечку, при их должностных окладах эта копейка будет стоить очень дорого. Предлагаю Томенко перевести работу чиновников на сдельщину - сделал хорошее для края и людей - получи премию. Не сделал ничего - ничего не платить, а если в результате деятельности чиновников был причинен определенный вред - вычесть из кармана чиновника сумму, эквивалентную причиненному вреду!
имxуется мне, таким способом будет осуществлена замена кадров: обещал не проводить кадровые перестановки - сами сбегут))))
а толку от этого? уставший человек работает хуже
имxуется мне, таким способом будет осуществлена замена кадров
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да, наиболее вероятно что так
и спросить типа работаешь много результату все равно ноль
Хорошо, что начал с самого главного - с дисциплины и режима труда и отдыха. Оказывается при предыдущем губернаторе было все неправильно: работали мало и неэффективно. Сейчас все будет правильно и и хорошо.
Может, у них ненормированный рабочий день, и за переработку 3 зарплаты дадут.
1742 золотые слова.
Об Алтае думает....
У нас 19 июня состоятся выборы главы города Славгорода.Ни в коим случае нельза допустить двух оборотней в погонах Горбунова С.В. и Кравцова В.Н. , крышевавших спирт и наркотики.