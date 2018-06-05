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Местные власти в Алтайском крае задолжали более 20 миллионов рублей бизнес-структурам за исполнение различных работ по государственным и муниципальным контрактам.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в Смоленском районе была проведена проверка исполнения государственными и муниципальными заказчиками законодательства в части своевременности оплаты обязательств по исполненным контрактам.
Оказалось, что органами местного самоуправления Смоленского района, а также двух сельских поселений в 2016 — 2017 годах не были своевременно оплачены исполненные предпринимателями контракты на поставку угля, выполнение работ по благоустройству сельских территорий, обслуживание компьютерной техники, пожарной сигнализации.
Кроме того, госзаказчики задолжали поставщикам за продукты питания и оказанные услуги.
Общий размер долга перед организациями превысил 20 млн рублей.
В этой связи прокуратурой были внесены представления. В данный момент задолженность перед бизнес-структурами погашена.
Комментарии
При таком раскладе, тут каждый крутится и выживает как может.