Вторник, 5 Июнь, 19:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,98
€ 72,51
457591
26°
Обь
512см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное АТР-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина
Новости

Местные власти в Алтайском крае задолжали бизнесменам более 20 млн рублей

, ИА "Амител"
Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры

Фото: vzdyhaj.ru

Местные власти в Алтайском крае задолжали более 20 миллионов рублей бизнес-структурам за исполнение различных работ по государственным и муниципальным контрактам.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в Смоленском районе была проведена проверка исполнения государственными и муниципальными заказчиками законодательства в части своевременности оплаты обязательств по исполненным контрактам.

Оказалось, что органами местного самоуправления Смоленского района, а также двух сельских поселений в 2016 — 2017 годах не были своевременно оплачены исполненные предпринимателями контракты на поставку угля, выполнение работ по благоустройству сельских территорий, обслуживание компьютерной техники, пожарной сигнализации.

Кроме того, госзаказчики задолжали поставщикам за продукты питания и оказанные услуги.

Общий размер долга перед организациями превысил 20 млн рублей.

В этой связи прокуратурой были внесены представления. В данный момент задолженность перед бизнес-структурами погашена.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.06.2018 18:08
- гость -

При таком раскладе, тут каждый крутится и выживает как может.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
18:58
МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса 0
18:39
Бензин подорожал до 100 рублей на Курилах 0
18:15
В мэрии Бийска не нашлось времени и места для митинга о защите прав геев 1
17:51
Похоронное бюро в Ульяновске замостило тротуар надгробными плитами 0
17:33
Местные власти в Алтайском крае задолжали бизнесменам более 20 млн рублей 1
17:21
Суд арестовал голландские активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза" 4
17:17
Алтайский вице-премьер Щукин покинул ЛДПР и вступает в "Единую Россию" 16
17:13
Жительница Горного Алтая угнала авто у знакомой, которая задолжала ей денег 0
17:04
Виктор Томенко обязал правительство Алтайского края работать без выходных 12
16:51
Семья из Башкирии долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран 1
16:40
Алтайские единороссы подобрали команду кандидатов на муниципальные выборы 1
16:33
Глава Роскомнадзора сохранил свой пост 1
16:22
Барнаульцы расправились с человеком, а потом попросили помочь спрятать труп 3
16:14
В Госдуме предложили сократить рабочий день в дни матчей сборной России 8
16:03
"Луж не будет": центр Барнаула обещали избавить от воды новой ливневкой 2
15:48
Молодой барнаулец получил сильный ожог при попытке сделать селфи на поезде 2
15:32
"Туча-монстр" напугала туристов в Горном Алтае 9
15:21
Подробности пожара в районе Докучаевского рынка в Барнауле сообщили в МЧС 0
15:14
В Раде заявили о причастности Украины к засухе в Крыму 3
15:10
"Безопасный интернет" организовал Ростелеком в Барнауле в День защиты детей 0
15:01
Идея многомиллиардной дороги-обхода Барнаула понравилась новому главе Алтая 7
14:53
Очевидцы: офис микрозаймов загорелся на Докучаевском рынке в Барнауле 6
14:49
Bloomberg опубликовал список богатейших россиян 2
14:44
Как наладить работу Instagram и почему приложение не работает 1
14:32
Житель Камня-на-Оби перевернулся на своей легковушке и сбежал с места ДТП 0
14:21
Сбой произошел в работе Instagram 0
14:13
А где туристы: как погода ударила по потоку отдыхающих на Алтае 13
14:11
Таких условий быть не может: Путин поставил точку в крымском вопросе 6
14:06
Барнаульскую школьницу удалили с ЕГЭ из-за пронесенного телефона 31
14:02
ЦБ: рост цен на бензин может ускорить инфляцию в России 12
13:51
Готовьте купальники: сколько пляжей откроют для отдыхающих в Алтайском крае 0
13:40
Барнаулец Дмитрий Золотов стал двукратным чемпионом Европы по панкратиону 0
13:33
"Диплом це Европа": в Уссурийске школьникам выдали грамоту с гербом Украины 2
13:23
8 лет колонии: на Алтае поставили точку в деле о краже у Минобороны 74 млн 3
13:12
Два Алтая признаны самыми чистыми регионами России 2
13:01
Горячую воду в дома барнаульцев начали возвращать раньше срока 9
12:50
Дезертир попал по картам Google в Новосибирскую область 2
12:40
Бесконечная посевная: алтайские аграрии выполнили полевые работы на 65% 0
12:32
Госдумец Афонин приписал к заслугам алтайской КПРФ отставку Карлина 7
12:21
Владельцы "Марии-Ра" построят огромный рынок на улице Балтийской в Барнауле 17
12:13
Автомобиль такси сбил пенсионера на "зебре" в центре Барнаула 2
12:04
Мошенники украли у женщины на Алтае 75 тыс. рублей за "долг" в 500 рублей 0
11:51
Депутат из Республики Алтай бежал на Украину, попросив политубежище 9
11:40
Инструкция по применению: кто и как может оформить ДТП по новым правилам 0
11:33
Расписание движения пригородных поездов изменится на Алтае из-за Дня России 0
11:30
Активный отдых: наслаждаемся летом в открытом бассейне 0
11:22
Новый глава края Виктор Томенко уверен в уникальности природы Алтая 3
11:14
"Идиотизм": в Петербурге ответили на угрозы бывшего эстонского президента 0
11:11
Руководитель краевого УФСИН Усачев не собирается покидать свою должность 0
11:03
Барнаульские активисты не нашли оплаченных пандусов в "Центральном" парке 18
10:50
Все на речку: когда в Барнауле заработает городской пляж 7
10:33
Билл Клинтон рассказал, из-за чего Россия "привела его в ярость" 12
10:21
Уровень Оби в Барнауле приближается к критической отметке 0
10:15
Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов 3
10:02
Авто незаменимо: читатели Amic рассказали, готовы ли отказаться от машины 30
09:50
Солист группы "Градусы" попал в ДТП по дороге в аэропорт и отменил концерты 3
09:32
Потерявшегося на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Камне-на-Оби 0
09:25
Депутаты, следователи и татами: как в Барнауле прошли соревнования по дзюдо 4
09:16
Блогер Николай Соболев признался в инсценировке нападения на себя 8
09:07
Путин прокомментировал свои "полуголые" фотографии 8
08:57
Исследование: более половины россиян за год взяли кредиты 1
08:42
Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 5 июня 1
08:21
Главком ВМС Украины заявил о "точке невозврата" 3
08:17
Открытие гипермаркета "Аксиома" в Горно-Алтайске: как это было 0
08:06
Рыбное место: раскрываем секреты производства рыбной продукции 0
07:50
Стать муниципальным служащим в Алтайском крае станет проще 5
07:34
Настоящий домашний квас: как его готовить и из каких продуктов 1
07:19
Квартиру с балконом-трансформером продают в Барнауле за 7,1 млн рублей 14
07:03
"Чтобы выкупить бизнес, я заложила все свое имущество" 53
06:48
Маршруты автобусов №60 и №65 изменят в Барнауле ради жителей новостроек 10
06:32
Секс-символ эпохи развитого социализма: лучшие фото Барбары Брыльской 3
06:17
Жару под 30 градусов и грозы обещают в Алтайском крае 5 июня 2
06:01
Кто может стать губернатором Алтайского края 2
05:03
Пьяный мужчина в Алтайском крае избил отца до смерти 1
04:06
Суд поддержал кондитера из США, отказавшегося печь торт для свадьбы геев 2
03:03
Валерию Леонтьеву вызвали скорую перед концертом в Туле 1
02:02
Петербургский "мост глупости" протаранила "Газель" с биотуалетом 3
01:06
Украина закрыла часть Азовского моря из-за военных учений 1
00:11
Назван самый дорогой футболист в мире 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.