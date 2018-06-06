В эко-парке "Сад Пионов", который расположен в Чемальском районе Республики Алтай, состоится ежегодный праздник Цветения пионов. Фестиваль здесь пройдет уже в шестой раз.
На площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и более 100 видов пионов. На территории "Сада Пионов" очень красиво — река, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, контактный зоопарк.
Помимо чарующего сада и фантастических цветущих пионов, гостей праздника ждет интересная развлекательная программа:
15 июня
19.00, 20.00
Экскурсия "Вечерний сад": таким "Сад пионов" вы еще не знаете, его покажут в лучах закатного солнца и в огнях сказочной подсветки, расскажут легенды сада. Длительность экскурсии — 40 минут.
21.00
Ночной творческий мастер-класс: иногда для создания красивых вещей нужно дождаться захода солнца.
19.00 — 21.00
Выступления кавер-группы Live and drive: кавер — версии известных песен в разных музыкальных жанрах: Rock, Pop, Dance, Funk, Lounge в живом исполнении.
16 июня
с 11.00 до 17.00
Чайная церемония: Чайный клуб #ЧаЖень — настоящие мастера своего дела, которые приготовили мастер-класс и дегустацию, на которых можно не только попробовать лучшие сорта Китайского чая, но и научиться его заваривать. А также вы узнаете много нового о происхождении чая, чайной культуре и традициях чайной церемонии.
с 11.00 до 17.00
Семейная игротека: самые популярные настольные игры, в числе которых Activity, Alias, Крокодил, Дженга, Уно, Пятница, а также Мегатвистер — огромная копия всеми любимой игры, веселые аниматоры Мосигры, которые помогут разобраться в правилах всех игр.
12.00, 14.00, 17.00 (продолжительность спектакля — 40 минут)
Семейные интерактивные спектакли по мотивам книжек Г.Остера:
- Что от нас скрывают взрослые?
- Почему мальчишки дергают девчонок за косички на самом деле?
- Стоит ли делиться конфетами с друзьями?
- Как глубоко нужно закапывать дневник с двойками?
Легендарные "Вредные Советы" и "Задачник" в исполнении профессиональных актёров впервые дадут честные ответы детям! А родители вновь почувствуют себя мальчиками и девочками от 5 до 12 лет.
С 11.00 до 17.00
Творческие мастер-классы: под руководством профессиональных мастеров любой желающий сможет попробовать свои силы в изготовлении различных сувениров.
С 11 до 17.00
Мастер-класс по травам и ягодам с дегустациями: все о силе и полезных свойствах трав и ягод, секреты заваривания травяных чаев и приготовления специальных отваров. А также секреты полезных и вкусных сладостей вы узнаете, посетив мастер-класс.
с 12.00 до 14.00
Концертная программа: официальное открытие праздника, выступления творческих коллективов, конкурсы и подарки для гостей праздника.
18.00 — 21.00
Выступления кавер-группы Live and drive.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте эко-парка "Сад пионов"
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Или по телефонам: 8-963-578-11-78, 8-913-216-92-98
Стоимость билета: 300 руб. — взрослый, дети до 12 лет – 100 рублей, дети до 3 лет – бесплатно.
Участие в празднике и всех его мероприятиях входит в стоимость посещения сада.
Дата проведения: 15-16 июня
Адрес: Эко-парк "Сад Пионов", Чемальский район, Река Куюм