Алтайский вице-премьер Щукин покинул ЛДПР и вступает в "Единую Россию"

Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин покидает региональное отделение ЛДПР и переходит в партию "Единая Россия". Об этом корреспонденту портала Amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Андрей Щукин написал заявление о выходе из ЛДПР на минувшей неделе. С понедельника, 4 июня, он официально не состоит в партии. Эту информацию Amic.ru подтвердила координатор реготделения Евгения Боровикова. Напомним, около полутора лет назад он приостановил свое членство в партии в связи с назначением его на должность заместителя председателя правительства Алтайского края. В региональном кабмине он курирует вопросы культуры и спорта.
А во вторник, 5 июня, он написал заявление о вступлении в ряды сторонников партии "Единая Россия". Через полгода он станет членом партии "Единая Россия".
Сам Андрей Щукин от комментария отказался, сославшись на занятость.
Любопытно, что в начале прошлого года депутаты "Единой России" в числе прочего спросили губернатора Александра Карлина о мотивах назначения в правительство Андрея Щукина.
Андрей Щукин руководил алтайским отделением ЛДПР с 2009 по 2015 год, несколько созывов был депутатом краевого парламента от партии. Однако на выборах 2016 года в АКЗС не прошел. Некоторое время безуспешно искал работу, а в конце 2016 года был приглашен в краевое правительство, сформированное в первых числах 2017 года. Во времена своего депутатства в АКЗС он был, пожалуй, самым ярким народным избранником и уж точно самым ярким представителем ЛДПР.
Напомним, 30 мая ушел в отставку губернатор Александр Карлин. Президент назначил врио губернатора Виктора Томенко, которому теперь предстоит получить этот пост на губернаторских выборах в сентябре. Связан ли окончательный разрыв Щукина с ЛДПР с новым руководителем региона, пока непонятно. Но это можно связать с грядущими выборами. Андрей Щукин, даже приостановивший членство, мог бы выдвигаться как кандидат от ЛДПР. Разумеется, такой вариант ему сейчас не интересен, ведь он работает в правительстве идущего на выборы от "Единой России" Томенко.
Комментарии
Был человек и нет человека
Вечная память. Аминь
Виктор Петрович! Гнать надо старую команду, они привыкли только для себя!!!
Политика дело тонкое и продажное. Лишь бы, пол не поменял.
политическая ........
Полити́ческая проститу́тка — политическое клише, используемое для обозначения беспринципного политического деятеля, готового поступиться честью, совестью, долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды.
карьера судя по всему прет только у едим россию, элдепр перестала котироваться
Проститутки политические так и поступают.
Тут все предельно просто. Рыба ищет где вода чище и заводь глубже. А человек, где место потеплей, надежней с миской сытной и лакированной.
Примеры тому имеются: демократы яблочники Яровая, Мизулина с Исаевым, ныне ярые комформисты от Единой России. Ничто не вечно под Луной.
че-то смешно... но практично!
Все политики перевертыши поэтому их менять надо как пеленки по одной и той же причине.
Это значит? Это значит? Да ничего это не значит!!!
(с) "Ирония судьбы"
Будет считать себя разведчиком в стане... этого того...
В период кризиса, более практичные и маститые кадры от карликовых партий в едином порыве, кто срастаются, а кто и сплачиваются вокруг Единой России.
Быть оппонентом врио на предстоящих выборах губернатора не входит в планы Щукина, а ЛДПР не прощает отказа и неповиновения. Мне, кажется, что исполнительная власть стала ему интересней. Идеи у него есть. Но чтобы сделать что то полезное, приходится выбирать правящую партию. Она у нас одна. Единороссы найдут Щукину правильное применение, которое поможет врио стать губернатором. Может отправят его на дебаты, он умеет приковать внимание зрителей.
Если хочешь жить легко
И к начальству близко,
Держи .опу высоко,
А голову низко!
Конечно исполнительная власть стала интересней, здесь ведь 300 000 в месяц платят