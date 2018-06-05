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Голландский суд удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" об аресте долей "Газпрома" в его дочерних компаниях в Нидерландах и задолженности этих организаций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз "Нафтогаза".
В сообщении сказано, что ходатайства были поданы для обеспечения права на получение от "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, которое было принято в феврале этого года.
"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, однако шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями", — цитирует агентство текст пресс-релиза. При этом украинская компания отмечает, что это не окажет никакого влияния на арест.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пообещал использовать "все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от "Газпрома" присужденную сумму".
В конце минувшего месяца украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что процедура обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах, уже начата. При этом главный коммерческий директор украинской газовой компании Юрий Витренко заявил о намерении в течение года добиться принудительного взыскания с "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов по арбитражным разбирательствам.
Комментарии
вот это поднялись с колен, вот это нас зауважали, вот это я понимаю!
так вот в чьей экономике работало народное достояние...
Хорошо, когда закон превыше всего.
Когда нас иметь перестанут.