Ищете системную информацию про развитие управления финансами в компании? Хотите самостоятельно настроить бюджетирование и управленческий учет? Нужны примеры из разных отраслей, фишки, грабли и подводные камни? Такая программа разработана.
Собственников и генеральных директоров, финансовых директоров и экономистов приглашают на практический курс-интенсив "Система управления финансами, которая нужна вашему бизнесу".
Это уникальный курс, на котором специалисты рассказывают о своем опыте, основываясь на методологии компании "ИНТАЛЕВ". Автор и ведущая интенсива – Марина Гуляева, эксперт по системам управления, генеральный директор Сибирского офиса "ИНТАЛЕВ" и специалист по постановке систем управления финансами с 15-летним опытом.
Курс стартует 28 июня 2018г, занятия пройдут в Новосибирске в удобном интенсивном формате. Участники курсов – руководители и специалисты из разных городов Сибирского региона (Барнаул, Омск, Томск, Красноярск, Новосибирск).
Формат обучения: теория + практика. Каждую из четырех тем участники отрабатывают на практикуме под руководством эксперта:
- Разработка эффективной финструктуры;
- Бюджетная структура;
- Управленческая учетная политика;
- Формы управленческих отчетов;
Программа интенсива состоит из двух модулей:
- "Бюджетное планирование";
- "Управленческий учет и отчетность".
Можно пойти на весь курс или выбрать один из модулей.
Подробная программа и отзывы участников на сайте интенсива.
Зачем участвовать? Чтобы научиться смотреть на управление финансами через призму целей бизнеса. Узнать, как улучшить бюджетирование и управленческий учёт в вашей компании. Что можно и нужно сделать прямо сейчас.
Есть вопросы? Хотите участвовать? Оставьте заявку через форму регистрации на сайте, с вами свяжутся и дадут полную информацию.
www.intensiv-po-finansam.ru
intensiv.marina.gulyaeva@gmail.com
тел.: 8 (383) 203-53-95