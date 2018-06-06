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Спорт или танцы: в какую секцию отдать ребенка

, ИА "Амител"
Центр спортивного развития "Город мастеров" осуществляет обучение детей и подростков по спортивно-хореографическому направлению

"Город Мастеров" существует в Барнауле уже более 20 лет, с 1997 года. Сюда приходят заниматься те, кто не представляет жизни без спорта или танцев. Да, именно эти два направления являются ведущими в Центре спортивного развития, что делает его уникальным. Профессиональные тренеры за это время воспитали 22 мастера спорта России и трех мастеров спорта международного класса. А в 2017 году "Город Мастеров" в восемнадцатый раз стал чемпионом Алтайского края по спортивной аэробике. 

Что это такое 
Это действительно уникальный в своем роде коллектив, являющийся и спортивным, и танцевальным. Здесь каждый по душе найдет свое направление — общее физическое развитие, ритмика, спортивная аэробика, танцевальный фитнес, акробатика, основы бокса. С момента основания руководит коллективом тренер высшей категории Наталья Гринина. А все тренеры "Города мастеров" являются его воспитанниками, потому они, как никто, понимают ребят, которые приходят сюда на занятия, и знают, как вместе можно достичь отличных успехов.

На сегодняшний день около 70 спортсменов входят в основной состав коллектива и еще более 200 человек занимаются в оздоровительных или начинающих группах. В 2013 году здесь произошло знаменательное событие — коллектив открыл Центр спортивного развития и переехал в собственное помещение с двумя современными оборудованными залами. Это позволило расширить возможности "Города мастеров" и принять еще больше ребят, желающих заниматься спортом и танцами, в свой дружный коллектив. 

Основные направления 
Центр спортивного развития "Город Мастеров" ведет набор детей и подростков от 4 до 16 лет по спортивным, оздоровительным и хореографическим направлениям: общее физическое развитие, ритмика, спортивная аэробика, танцевальный фитнес, акробатика и т.д. Мальчики и девочки занимаются в разных группах, в зависимости от желаемого направления и ожидаемых результатов. 

Посещая спортивный центр, ваш ребенок будет гармонично развиваться как физически, так и творчески, в нем воспитаются выносливость, собранность, стремление к достижениям и победам. Кроме того, это отличная возможность для адаптации в коллективе, в котором он учится работать в команде и в ее интересах. 

Спортивная аэробика (набор с 3 до 7 лет) включает хореографические, силовые и акробатические элементы. Это вид гимнастики, где ребенок развивает высокую координацию, музыкальный слух, гибкость, а также имеет высокие силовые показатели. 

Танцевальный фитнес (набор с 7 до 14 лет) – хореографическое направление, включающее спортивные элементы и современные танцы. Здесь гармонично сочетаются основы акробатики, хореографии и актерского мастерства. 

Общее физическое развитие (набор с 7 до 12 лет) полезно для полноценного развития и здоровья ребенка. Дети, посещающие такие занятия, как правило, обладают отличной общей формой, имеют здоровую осанку, крепкий мышечный каркас. 

Также "Город мастеров" приглашает на спортивные занятия взрослых. Пока дети посещают занятия, их мамы могут параллельно заниматься во взрослой группе. Для них работают следующие направления: классическая и танцевальная аэробика, степ-аэробика, фитбол, а-бокс, стрип-пластика, калланетик, пилатес, силовой тренинг.

Почему выбирают "Город мастеров"

  1. Профессиональный тренерский состав, многолетний опыт работы;
  2. Удобное время для занятий — утренние и вечерние группы;
  3. Позитив и дисциплина на занятиях;
  4. Возможность достижения высоких спортивно-танцевальных высот;
  5. Спецпредложение при покупке абонемента для мамы и ребенка;
  6. Здоровье, дружный коллектив и масса прочих преимуществ.

г. Барнаул 
Попова, 202 
ул. Советской Армии, 73 
+7 (3852) 534-109 
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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