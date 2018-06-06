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Власти рассказали, какие дороги построят в Барнауле в ближайшие годы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Новые транспортные магистрали обещают сдать после 2020 года

Фото: Amic.ru

Строительство сразу нескольких дорог в Барнауле начнется в 2019 году, об этом Amic.ru рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Так, в 2018 году, на год раньше срока, сдадут новую автомобильную дорогу Балтийская — Ускова, строительство которой началось в Барнауле в 2017 году. Речь идет о новом микрорайоне "Балтийская крепость". В прошлом году было решено, что в данном районе появится асфальтированная дорога на участках ул. Ускова от Взлетной до Балтийской, на Балтийской от Попова до Власихинской и ул. Взлетной от Ускова до Солнечной Поляны. Общая стоимость работ составит около 300 млн рублей. Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия".

"В плане на 2019 год завершение строительства улицы в районе Солнечной Поляны от Жасминной до Энтузиастов. Также начнутся работы на улицах, которые будут включены в Генплан: Сиреневая, продолжение участка на Сергея Ускова, Северный Власихинский проезд. Сдача этих объектов назначена на 2020 и последующие годы", — отметил Антон Шеломенцев.

Этим летом завершатся работы по благоустройству третьего Малаховского кольца. Там остались только незначительные работы. Стоимость объекта — около 200 миллионов рублей.

Отметим, что в 2019 году власти города намерены по проекту "БКД" расширить дорогу от Барнаула до Южного. Работы дорогостоящие. Они предполагают вырубку леса и снос знаменитого кафе "У Григорича".

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт - 2018
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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