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Тротуар на улице Радищева в Ульяновске частично вымостили фрагментами надгробных плит. Работы провело похоронное бюро, решившее облагородить территорию вокруг себя, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.
По словам собеседника, плиты были замечены в районе улицы Радищева. "За северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку", — рассказали в пресс-службе, отметив, что четыре куска брусчатки содержали фрагменты имен, фамилий и даты жизни.
Представитель администрации отметил, что формально предприниматель, который замостил тротуар, ничего не нарушил. Выехавшие на место представители городской администрации провели с ним профилактическую беседу, после которой четыре куска брусчатки зашлифовали, чтобы на них не были видны надписи.
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