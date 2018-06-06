Фото: avito.ru
Четырехкомнатную двухуровневую квартиру продают в Барнауле в высотном кирпичном доме на улице Антона Петрова за 9 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Площадь жилья составляет 180 квадратных метров. Автор объявления подчеркивает, что дом, где находится квартира, расположен у Мизюлинской рощи.
"Отличное состояние, встроенная мебель, бытовая техника, три спальни, два санузла. Авторский ремонт. Охраняемая территория и парковка, видеонаблюдение", — указывает продавец.
Также отмечается, что квартира находится в районе с развитой инфраструктурой.
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