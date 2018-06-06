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Упал — отжался: как в 2018 году в Алтайском крае сдают нормы ГТО

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В 2017 году значки ГТО получили более 8000 жителей края

Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

В 2017 году значки ГТО получили более 8000 жителей края. Большая часть из них — школьники и студенты.

Юные футболисты Барнаула, воспитанники школы Алексея Смертина, тоже проверили свои силы при выполнении нормативов комплекса ГТО в 2018 году. 28 и 29 мая более 250 ребят в возрасте от 6 до 15 лет на площадке под открытым небом проходили шесть испытаний: прыжки с места, упражнения на пресс, отжимание, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на 30 метров и подтягивание. Почетным гостем соревнований и стимулом для ребят стал призер Олимпийских игр Иван Нифонтов.

Комплекс ГТО вернулся к нам из Советского Союза, где был очень популярен. Иметь такой значок в советские времена было очень почетно, а чтобы его получить, требовалась серьезная спортивная подготовка.

Готов к труду и обороне

В 2013 году президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что современная молодежь чрезвычайно мало внимания уделяет спорту и своему здоровью, а это отрицательно сказывается на генофонде нации. И в апреле того же года глава государства подписал указ о введении физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В Алтайском крае возрождать комплекс ГТО, как и по всей стране, решили в три этапа. В тестовом режиме прошел 2015 год. В крупных городах региона — в Барнауле, Заринске и Бийске — было создано три центра для тестирования населения. На оснащение мест тестирования ушло 2,3 миллиона рублей. В столице Алтайского края центр разместился на стадионе "Рубин" в поселке Южный и стадионе "Лабиринт", в Бийске — на стадионе школы № 1, на стадионе школы № 3 и в центре тестирования "Юбилейный" спортшколы № 2, в Заринске — на городском стадионе.

В 2016 году нормативы ГТО могли сдать только школьники и студенты, для взрослых нормативов еще не было. Тогда знаки отличия получили почти три тысячи участников из Алтайского края. Из них 1087 были удостоены золота, 1144 – серебра и 639 – бронзы.

В 2017 году количество значкистов в Алтайском крае выросло почти в три раза. Одна из причин — возможность выполнить нормы ГТО получило взрослое население. Как сообщает управление спорта и молодежной политики Алтайского края, в минувшем году жителям края было присвоено 8076 знаков отличия ГТО. Причем 2617 жителей региона сдали нормативы комплекса на золото, 3521 – на серебро, 1938 – на бронзу.

Что касается Барнаула, то в столице края в 2017 году к испытаниям приступили 4472 горожанина, а значки ГТО по итогам испытаний получили примерно половина из них.

Новые требования

Как рассказал директор барнаульского "Центра тестирования норм ГТО" Андрей Цыпенок, на сайте ВФСК ГТО с начала внедрения комплекса зарегистрировалось уже около 24 тысяч жителей Барнаула, желающих показать, на что они способны. "В текущем году, как и в прошлом, большинство — это учащиеся школ. Их примерно около 60% от общего количества. Именно они принимают активное участие в сдаче комплекса ГТО. Остальные — студенты и различные организации", — отметил Андрей Цыпенок.

При этом нормативы для граждан заметно усложнились. Так, сегодня 30-летнему мужчине на золотой знак необходимо подтянуться 12 раз, пробежать на лыжах 5 километров за 23,3 минуты, проплыть 50 метров за 55 секунд. Раньше, как утверждает директор барнаульского "Центра тестирования норм ГТО" Андрей Цыпенок, было полегче.

С 1 января 2018 года, согласно приказу № 542 от 19.06.2017 года Министерства спорта РФ, действуют измененные нормативы по всем ступеням комплекса ГТО. Например, тест на выполнение наклона вперёд теперь должен выполняться всеми только на гимнастической скамье, а раньше до 4-й ступени - на полу. В испытаниях по плаванию важно проплыть дистанцию на время (раньше достаточно было просто проплыть). Также ввели время в кроссе по пересечённой местности. Добавились альтернативные виды: ребятам со 2-й ступени можно будет выбрать бег на 30 или на 60 метров. А ещё добавили тесты по выбору — челночный бег 3х10 м. Увеличилось количество испытаний по выбору, что повлекло за собой увеличение количества необходимых испытаний для получения знаков отличия.

Но важно отметить, что у человека имеется выбор, какие именно испытания ему пройти. Обязательны только четыре дисциплины: бег на короткую дистанцию, бег на длинную дистанцию, силовая подготовка, гибкость. Все остальное — дополнительно по выбору.

Проверь себя

Комплекс ГТО разбит на 11 возрастных групп. Первая рассчитана для детей 6-8 лет, а последняя – для пенсионеров старше 70 лет. Для каждой категории утверждены свои нормативы. За их успешное выполнение выдают знаки. Вот, например, одни из нормативов для мужчин и женщин от 30 до 34 лет. Узнать нормативы по своему возрасту можно на сайте www.gto.ru.

Что нужно сделать, чтобы получить допуск к сдаче комплекса ГТО?

- Зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО (https://gto.ru/), получить уникальный идентификационный номер (УИН)

- Получить медицинский допуск у участкового терапевта

- Написать заявление в Центре тестирования ГТО

- Подписать согласие на обработку персональных данных

- Определиться со временем и местом выполнения норматива ГТО по предлагаемому центром тестирования ГТО графику

- Пройти испытания

- Отследить в личном кабинете корректность отображения результатов испытаний

- Получить значок ГТО.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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6.06.2018 09:02
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