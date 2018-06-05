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В Бийске отказали в проведении митинга о защите прав геев. Об этом пишет "Бийский рабочий".
Издание напоминает, что ранее член молодежного парламента направил в адрес городской администрации 12 разных уведомлений о проведении публичных мероприятий, включая митинг в поддержку геев. Он должен был пройти в понедельник, 4 июня, на Петровском бульваре. Организатор считает, что митинг мог собрать до 300 человек.
Во "ВКонтакте" начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Андрей Кудинов поделился мнением по поводу данной акции.
Он отметил, что многие люди считали идею о проведении митинга в защиту прав геев "аморальной". Также он посчитал, что некоторые выступали за проведение митинга исключительно ради того, "чтобы лицезреть все это шоу".
"Хорошо, что в Бийске есть множество организаций и людей с позитивными идеями, устоявшимися ценностными ориентирами, которые заранее предложили провести другие мероприятия!" — написал Кудинов, добавив, что некоторых после известия о планах провести митинг о защите прав геев "пришлось просто успокаивать, так как их нервная система давала сбои".
Также он отметил, что это "естественно", что администрация заблаговременно поддержала "нормальные и значимые" инициативы и отказала "разгорячившимся и заблудившимся в Сибири "активистам" по защите прав геев".
Комментарии
Такова психология. Есть люди эмоционально умеренные, а есть крайне чувствительно и болезненно отсятся к сексу.