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Потерпевший по делу Барнаульского планетария готов "все забыть" за 1 млн

, ИА "Амител"
Главным условием прекращения уголовного преследования станет выплата ущерба за упущенную выгоду при демонстрации фильмов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Очередное заседание по делу Барнаульского планетария, прошедшее 5 июня, дало основание утверждать, что процесс может не дойти до финальной стадии — вынесения приговора. Первая явка в суд представителя потерпевшей стороны и его активные контакты в кулуарах с обвиняемыми сделали реальным сценарий примирения сторон. Правда, одним из условий такой сделки может стать выплата части ущерба — примерно 1 млн рублей от 8 млн, фигурирующих в деле.

Последнее заседание Октябрьского райсуда по делу планетария стало одним из самых продолжительных с начала процесса и самым любопытным с точки зрения представительства. Достаточно сказать, что впервые в Барнаул прилетел Ярослав Губченко — исполнительный директор правообладателя, ООО "Общество Сферического Кино", чьи авторские права, по версии обвинения, и оказались нарушены.

Обвиняемые, в свою очередь, вызвали в суд патентного поверенного Алексея Козырева, который должен был разъяснить нюансы, связанные с использованием исключительных и авторских прав на интеллектуальную собственность. Однако ходатайство о его участии в заседании было отклонено судом при поддержке прокурора.

В целом же почти все минувшее заседание было посвящено допросу потерпевшей стороны. Что нового удалось выяснить из ответов Ярослава Губченко? Во-первых, претензии в адрес Барнаульского планетария затрагивают 10 фильмов. Правда, один из них, как выяснилось в ходе процесса, не нанес ущерба "Обществу Сферического Кино". Кроме того, оказалось, что ущерб рассчитывался по довольно сложной методике, учитывающей время пребывания в кресле директора планетария – сначала Галины Шкловской, а затем и Павла Ягодкина.

Первая, по версии следствия, нанесла ущерб на сумму в 2,5 млн рублей, второй — на 5,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма составила примерно 8 млн рублей. Тем не менее Губченко признал, что эта цифра может быть несколько завышенной и рассчитана по верхнему пределу. Например, тот факт, что размер (диаметр) купола Барнаульского планетария в документах указан не 8,7 м, а 9 м (при номинальной вместимости зала в 75 человек), способствовал увеличению суммы ущерба на 5-10%. Кроме того, свою роль сыграли и скачки курса доллара за период 2014-2017 годов.

При этом, судя по общению Павла Ягодкина и Ярослава Губченко в кулуарах, ОСК не имеет особых претензий к планетарию и готов "все забыть" за сумму примерно в 1 млн рублей. Данные деньги могут быть выплачены в течение двухлетнего срока. При этом руководство планетария дало понять, что для него данная сумма за столь короткий период является неподъемной. Между тем суд спрашивал мнение у представителя ОСК, готов ли он примириться с обвиняемым, на что получил положительный ответ. При этом главное условие для такого примирения по УПК РФ — в обязательном порядке заглаженный вред на момент заключения мировой.

К слову, вчера в зале суда обвиняемые намерены были продемонстрировать один из фрагментов полнокупольного фильма "Тайна Красной планеты", но сделать этого так и не удалось из-за неисправности оборудования. Таким образом, вопросы, связанные с титрами фильма и выходными данными, пришлось задавать без использования видео.

Между тем за последние годы Барнаульский планетарий перевел в пользу ОСК 934 тысячи рублей за использование фильмов. При этом новый сервер, значительно расширивший возможности для демонстрации видео в планетарии, был поставлен ОСК барнаульцам бесплатно.

Ближайшие два заседания суда будут посвящены опросу свидетелей, которые, впрочем, большого интереса для разрешения дела не имеют и являются скорее формальной процедурой. Сам Ярослав Губченко больше выбираться в Барнаул из Нижнего Новгорода, где он живет, не намерен. 22 июня состоится заседание,  в ходе которого представитель ОСК "выйдет в эфир" посредством видеоконференцсвязи.

Этого времени сторонам вполне может хватить, чтобы договориться. При этом не исключено, что оппонент Барнаульского планетария в будущем станет ходатайствовать о прекращении дела. Пока его исход остается непредсказуемым.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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