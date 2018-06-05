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На заправках острова Кунашир (Курильские острова) закончился бензин, из-за чего островитянам приходится покупать его у челноков из Японии. Цена топлива выросла до 100 рублей за литр, пишет "Рамблер Новости", ссылаясь на "Собеседник".
Отмечается, что проблемы с топливом начались в марте 2018 года. Сначала транспортная полиция развернула теплоход "Персей", привезший топливо с материка, из-за того, что у судовладельца была лицензия лишь на перевозку, а не на разгрузку-погрузку. Несколько недель спустя теплоход вновь привез на остров бензин, однако на этот раз лицензии не оказалось у порта. Теплоход отчалил с кунаширского берега, и с тех пор на остров бензин с материка не поступал.
Тогда был налажен челночный бизнес из Японии. Оттуда стали возить бензин на остров по 100 рублей за литр, пишет издание.
Сейчас административное дело решается в суде, губернатор поручил областным чиновникам от транспорта и дорожного хозяйства помочь портам Южных Курил и судовладельцу. Таким образом, "Персей", возможно, вновь начнет поставлять бензин жителям острова не по "фантастической" цене.
Комментарии
Вот так и прорвемся из собственных пут.