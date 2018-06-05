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МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

, ИА "Амител"
До конца 2018 года в РФ от проверок освобождены лишь объекты малого бизнеса

Фото: russia-now.com

Приказ МЧС РФ, который запрещает проверки среднего бизнеса, отменят. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

"Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС", — сказал он, объяснив, что отменен будет приказ о запрете проверок среднего бизнеса.

Агентство пишет, что с 1 января 2016 года до конца текущего в РФ от плановых проверок освобождены только объекты малого бизнеса, на средний бизнес федеральным законом "надзорные каникулы" не распространяются.

12 сентября 2016 года глава МЧС РФ Владимир Пучков подписал приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства. Приказ, в частности, содержал директиву для руководителя департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, для начальников ГУ МЧС по субъектам РФ "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства".

К данным объектам не относились лишь учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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5.06.2018 19:12
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