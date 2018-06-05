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На бетонном заводе в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар со взрывами газовых баллонов. На данный момент он ликвидирован, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что огонь вспыхнул в обшитом металлическими листами металлокаркасном здании растворного узла бетонного завода размером 10 на 30 метров во вторник, 5 июня, около 13:00 (09:00 мск). На момент прибытия огнеборцев из здания шел густой черный дым, внутри взрывались баллоны.
В сообщении сказано, что пожар удалось потушить в кратчайшие сроки. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения технологического процесса: работник предприятия производил резку металла болгаркой, искры попали в емкость с остатками мазута, а затем произошло возгорание.
В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных в здании взорвалось несколько баллонов, еще четыре они смогли вовремя охладить. Общая площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 30 пожарных, семь единиц техники и пожарный катер.
Завод находится в промзоне, поэтому дым не доставил неприятностей жителям близлежащих домов.
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