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30-градусная жара и солнце: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июня

, ИА "Амител"
Порывы ветра в четверг будут достигать 14 метров в секунду

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

30-градусную жару и солнечную погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 7 июня.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадков в этот день в регионе не ожидается. Температуры составят +27...+32 градуса.

Ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.

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В Барнауле также без осадков, днем в краевой столице +28...+30 градусов.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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