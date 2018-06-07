30-градусная жара и солнце: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июня

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
30-градусную жару и солнечную погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 7 июня.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадков в этот день в регионе не ожидается. Температуры составят +27...+32 градуса.
Ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
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В Барнауле также без осадков, днем в краевой столице +28...+30 градусов.
Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.
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