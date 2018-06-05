Фото: ukraina.ru
Украину ждет дефолт, если Верховная рада не одобрит закон о создании антикоррупционного суда. Такое заявление сделала вице-спикер парламента Оксана Сыроид, пишет РИА Новости.
По ее словам, в случае, если депутаты отклонят законопроект или примут его без гарантий независимости для антикоррупционного суда, Киев не получит необходимую финансовую помощь.
В результате правительству не будет хватать порядка 200 миллиардов гривен, что является пятой частью бюджета страны. "Это будет означать для Украины дефолт", — подчеркивает Сыроид.
Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления еще одного транша кредита.
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 было получено по одному траншу в миллиард долларов каждый.
Комментарии