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Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на RT.
По словам парламентария, у организации, которая "именует себя Российским императорским домом", нет ничего общего с царской семьей Николая ll.
Поклонская заявила, что "с сожалением признает правоту современников государя Николая II о том, что прирожденное изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далеком прошлом".
Кроме этого, она напомнила Закатову, что вопрос о клевете можно решить в судебном порядке. В подобном формате она предложила главе канцелярии не только обсудить "исторические перипетии", но и выяснить, у кого из них есть "справка от психиатра".
Напомним, ранее Закатов прокомментировал критику депутата в адрес великой княгини Марии Владимировны, выразив сожаление о "духовном состоянии" депутата. Также он обвинил парламентария в клевете после того, как она заявила, что княгина и ее сын Георгий Михайлович являются иностранцами.
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