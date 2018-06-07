Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 108 квадратных метров с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 7 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Встроенная мебель, большая кухонная зона, барная стойка, каминная зона, гардероб, два санузла. Во всех комнатах подвесные потолки с цветной подсветкой, в спальне — с переходом на стену. Зал и кухня объединены, что обеспечивает пространство и легкость интерьера. Балконные блоки с остеклением до пола. Зал и основная спальня объединены большим балконом с видом на Александро-Невский собор. В гостевой (детской) спальне имеется отдельный балкон с видом на парк им. Ленина ("Лесная сказка")", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что балконы утеплены, отделаны и поддерживают комнатную температуру в течение всего года.
В качестве достоинства жилья также называется развитая транспортная инфраструктура квартала "Невский".
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