Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, почему президент Владимир Путин передвигается по Вене на Mercedes, а не на российском лимузине проекта "Кортеж". Об этом пишет RT.
Представитель Кремля сообщил, что в гараже главы государства пока мало российских лимузинов, чтобы пользоваться ими и внутри страны, и за рубежом.
Издание отмечает, что в начале месяца президент встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахайяном и показал ему лимузин из проекта "Кортеж".
Напомним, что впервые Путин использовал новый лимузин во время своей инаугурации в мае.
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