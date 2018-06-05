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Полицейские выявили схему мошенничества при продаже поддельных билетов на ЧМ по футболу в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Стражи порядка установили, что злоумышленники создали интернет-магазин и call-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. После того, как они получали от болельщиков 100% предоплату за билеты стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей, переставали выходить на связь.
В полиции рассказали, что аналогичная схема использовалась при продаже смартфонов. Злоумышленники принимали заказы в Сети, а товары доставляли по почте наложенным платежом. Однако вместо смартфонов покупатели получали коробки с песком.
В ходе обыска у подозреваемых изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на ЧМ. Сайт, через который продавались билеты, заблокирован.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Два фигуранта были задержаны в Ставропольском крае, в Республике Марий Эл под стражу был заключен их сообщник, ранее судимый 34-летний житель Московской области.
Отмечается, что полицейским удалось своевременно пресечь деятельность мошенников, их смеха не получила широкое распространение.
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