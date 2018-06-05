Фото: mirratih.ru
В Евпатории на набережной Горького появился современный пляж общего пользования, который предназначен для отдыха с детьми. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Visit Сrimea Guide.
На пляже находятся игровая зона, детская площадка с горками и качелями, зона под навесами, где аниматоры будут проводить спортивные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.
В море установлен большой детский надувной комплекс — полоса препятствий с горками, лабиринтами и батутами. Предположительно, под присмотром матросов-спасателей будут проходить соревнования. Вечером на пляже будет работать детский летний кинотеатр.
Отмечается, что пляж также предназначен для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями: пляж оборудован отдельными кабинами для переодевания, душевыми, пандусами и дорожками.
Комментарии