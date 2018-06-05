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Состояние главы группы "Градусы" Романа Пашкова после аварии позволяет выступить на всех запланированных в ближайшее время концертах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора коллектива Дмитрия Емельянова.
Напомним, днем ранее по пути в аэропорт Внуково, откуда группа должна была полететь на гастроли в Турцию, машина "Яндекс.Такси", в которой ехал Пашков, попала в аварию.
Емельянов рассказал, что пока отменены лишь два концерта, которые должны были пройти 4 и 5 июня. "Роман уже в нормальном состоянии, так что, думаю, через пару дней уже все будет хорошо. Учитывая обстоятельства аварии и силу удара, Роману, можно сказать, повезло", — сказал Емельянов. Он отметил, что вскоре группа выступит в сборном концерте в Кремлевском дворце, а 9 июня даст сольный концерт в одном из московских клубов.
Представитель артиста пишет, что после аварии Пашков был направлен на обследование в Первую Градскую больницу имени Пирогова. У него диагностировали сильные ушибы задней части головы.
Также Емельянов добавил, что Пашков консультируется с юристами для привлечения водителя такси к ответственности. Директор "Градусов" полагает, что водитель такси просто заснул, так как он попал в аварию на пустой дороге. "Грузовик, в который врезалось такси, уже был в ДТП, стоял на "аварийке" с необходимыми предупреждающими знаками", — рассказал он. По словам директора группы, в понедельник представители "Яндекс.Такси" связались с Пашковым и сказали, что у них каждый пассажир застрахован.
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