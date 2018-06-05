Фото: unikassa.ru
Цены на бензин и дизельное топливо могут расти из-за картельного сговора. Такое заявление сделал председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, пишет РИА Новости.
На заседании комитета он обратил внимание, как сильно "вздернулись цены на горюче-смазочные материалы", чем обеспокоены не только селяне и обычные автолюбители, но и губернаторы.
"Уже дизельное топливо стоит <…> и 45, и 46 (рублей за литр. — Прим. ред.) — разные области. Есть еще обращения губернаторов со всех сторон", — цитирует агентство слова Кашина.
Он считает, что для подобного роста цен нет оснований. "Мне кажется, здесь просто картельный сговор", — заявил депутат.
При этом он выразил недоумение решением закрепить цены на бензин и дизельное топливо по данным на 30 мая.
"Это что, утвердить этот грабеж? <…> На основании чего этот будет грабеж? Тогда компенсируйте селянам, они главные потребители дизельного топлива", — отметил он.
Кроме этого, Кашин сообщил, что по поводу резкого роста цен на топливо несколько раз встречался с председателем ГД Вячеславом Володиным.
В последнее время в РФ резко возросли цены на нефтепродукты. Согласно данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (в 2017 году рост составлял 4,9%).
Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяниками, что они зафиксируют розничные цены на уровне по состоянию на 30 мая.
Комментарии