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РФ и Австрия подписали пакет документов по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, среди них протокол о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию по избежанию двойного налогообложения. Об этом пишет РИА Новости.
Документы подписаны в присутствии главы государства и канцлера.
Кроме этого, подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и федеральным Минтранспорта и инноваций и технологий Австрии по сотрудничеству в области инноваций.
Также подписан меморандум между Минприроды РФ и федеральным министерством по развитию туризма Австрии о сотрудничестве в области лесного хозяйства.
Главы двух стран подписали соглашение между Липецкой областью и австрийской компанией "Хавле Индустриверке" о сотрудничестве и взаимодействии. Администрация Новгородской области подписала соглашение с компанией "Хасслахер Норика Тимбер" по реализации инвестпроекта.
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