Фото: flightdeckfriend.com
Самая крупная российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила дополнительный набор пилотов Минобороны и других ведомств для переучивания на самолеты Airbus А320, Boeing В737, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию в разделе "вакансии" на сайте перевозчика.
В вакансиях сказано, что "Аэрофлот" объявляет дополнительный набор военных пилотов "на переучивание на типы ВС А320, В737, SSJ100".
От кандидатов требуется наличие высшего/среднего авиационного образования с квалификацией "пилот", свидетельства коммерческого пилота, знание английского языка не ниже четвертого уровня по шкале ИКАО, перерыв в летной работе не более 2 лет, средний балл по диплому — не менее 4.
В авиакомпании отметили, что в "Аэрофлоте" идет плановая работа по укомплектованию штатного расписания летных подразделений. Для этого используется ряд каналов, включая объявления на специализированных сайтах, соцсети и т.д.
"Набор пилотов из Минобороны РФ для переучивания на гражданские воздушные суда является распространенной практикой не только в РФ, но и во всем мире. За последние 10 лет в "Аэрофлот" принято более 200 пилотов из ВС РФ", — подчеркнули в компании.
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