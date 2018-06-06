Военная кафедра при АлтГТУ будет заменена на военный учебный центр. Такое решение приняло Минобороны РФ в отношении всех военных кафедр при отечественных вузах. Всего на данный момент их насчитывается 54.
Министерство обороны России внесло в Госдуму законопроект о замене кафедр и других подразделений военной подготовки при вузах на военные учебные центры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Этой мерой в военном ведомстве надеются "повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки".
Сейчас студенты некоторых вузов могут пройти обучение на военных кафедрах, где готовят "офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса". Также существуют учебные военные центры, где готовят офицеров для последующей службы по контракту. Минобороны решило унифицировать эту систему, заменив все существующие подразделения на военные учебные центры. Не уточняется, смогут ли студенты в военных учебных центрах пройти подготовку на офицеров или сержантов запаса.
Замена всех подразделений на военные учебные центры позволит "эффективнее использовать" учебно-материальную базу, учебное вооружение и военную технику, имеющуюся у учебных подразделений, считают в Минобороны.
Сейчас в России действуют 54 военные кафедры, в том числе свои кафедры есть у ВШЭ, МГУ, МГИМО, МИФИ, МФТИ и других вузов.
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Напомним, в середине марта в Барнаул ожидался визит министра обороны Сергея Шойгу. В ходе встречи руководство "политеха" планировало обсудить расширение военной кафедры АлтГТУ. Её намеревались преобразовать в Центр подготовки офицерского и солдатского состава. При этом на "военку" сейчас идет достаточно жесткий отбор, набор происходит по результатам тестирования — на общефизическую и психологическую подготовку. Ежегодно сюда принимают около 200 человек. В случае трансформации здесь могли проходить обучение уже до 1000 человек. Однако этот вопрос тогда подвис в воздухе, так как Шойгу до Алтайского края не добрался.
"Минусов не вижу, вижу плюсы, потому что законопроект не обозначает прекращения военной подготовки студентов по ряду специальностей в гражданских высших военно-учебных заведениях, а означает централизацию такого обучения. Давно пора было сделать, потому что у нас каждая кафедра варилась в собственном соку и была только опосредованно связана с системой военного образования и подготовкой специалистов. Сейчас будут действительно специалистов обучать, а не офицеров, которые приросли навечно к военной кафедре, в военных учебных научных центрах будет проходить подготовка", — рассказал РБК главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник запаса Виктор Мураховский.
Комментарии
Да вот проблема
не лез бы шойгу в военное обрзование со своим политехом