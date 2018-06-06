Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Скандальная группа "Ленинград" с аншлагом провела концерт в Барнауле 5 июня во Дворце зрелищ и спорта.
В помещении яблоку негде было упасть: на концерт пришли более 10 тысяч человек. Барнаульцы выстроились в огромные очереди во Дворец спорта. Сергей Шнуров лично вышел на сцену и сообщил, что концерт задерживается из-за того, что еще не все люди успели зайти.
В целом лидер "Ленинграда" очень живо общался с публикой и вовсю отрывался на сцене.
Как прошел масштабный концерт, смотрите в нашем фоторепортаже.
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