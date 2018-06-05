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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассмотрит на совещании с правительством варианты повышения пенсионного возраста. Об этом пишет РБК.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отметила, что вопрос о повышении пенсионного возраста выносится на обсуждение "минимум последние полгода".
Минтруда предлагает два варианта повышения пенсионного возраста. Первый предусматривает, что мужчины должны закончить трудовую деятельность в 65 лет, а женщины — в 60. Согласно второму, возраст выхода на пенсию для мужчин должен увеличиться до 62 лет, а для женщин — также до 60.
В Минфине, в свою очередь, предложили третий вариант — 65 и 63 года для мужчин и женщин соответственно.
В то же время отмечается, что кабмин может рассмотреть и более мягкий вариант с возможностью выхода на пенсию досрочно.
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