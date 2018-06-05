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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ) Мустафа Джемилев возомнил себя повелителем небесных сил, который может вызвать засуху. Полонский подчеркнул, что в Крыму проблем с водой нет, пишет РИА Новости.
Ранее Джемилев заявил СМИ, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина создала реальные проблемы с водой в Крыму.
"Возможно, господин Джемилев считает себя повелителем небесных сил, и поэтому, наверное, считает, что вызвал здесь какую-то засуху или еще что-то. В Крыму на самом деле все нормально, даже несмотря на то, что в свое время был перекрыт Северо-крымский канал", — сказал Полонский, отметив, что полуостров обеспечен запасами воды, а проблемы с водоснабжением отсутствуют.
"Только самые низкие и падшие люди, только последние негодяи могут хвастаться такими своими античеловеческими действиями, как перекрытие воды и причинение зла крымчанам", — добавил он.
По словам вице-премьера, полуостров справлялся и дальше будет справляться без поставок воды с Украины. Полонский подчеркнул, что полуостров обеспечен запасами воды и не нуждается в "подачках, которые могут предлагать наши соседи".
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