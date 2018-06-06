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Австрия поддерживает планы РФ по наращиванию поставок природного газа в Европу через "Северный поток-2". Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой Австрии Александром ван дер Белленом, пишет РИА Новости.
"Российские планы по увеличению поставок газа европейским потребителям, в том числе и в рамках проекта "Северный поток-2", других энергетических инфраструктурных проектов пользуются поддержкой австрийских партнеров", — цитирует агентство слова главы государства.
Путин подчеркнул, что его визит в Вену посвящен 50-летию с момента заключения первого контракта на поставку газа из СССР в Европу.
Глава государства добавил, что за этот период в Австрию было экспортировано свыше 200 миллиардов кубометров природного газа.
Он подчеркнул, что Австрия стала для России, возможно, ключевым узлом транспортировки природного газа в Западную Европу.
Обсуждение темы поставок газа Путин обещал продолжить и на переговорах с австрийским премьер-министром Себастьяном Курцем.
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