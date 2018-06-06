Выбор будущей профессии — дело серьезное, подходить к нему надо ответственно с раннего возраста, уверены в Алтайском крае. И 22 мая во Дворце зрелищ и спорта им. Г.С. Титова провели I профориентационный форум "Первые шаги в будущее". Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты и Министерство образования и науки Алтайского края. Участие в форуме могли принять как старшеклассники, так и школьники начальных классов.

Вуз через прицел автомата

Уникальность этого мероприятия в том, что на площадках форума вместе с вузами и ссузами работали их партнеры — предприятия, для которых учебные заведения готовят кадры.

Представители образовательных учреждений рассказывали о востребованных профессиях и об условиях поступления. А работодатели презентовали свои организации, отвечали на вопросы об уровне зарплат, условиях труда и перспективах на будущее.

Так, на одной площадке с Алтайским государственным техническим университетом расположился Станкостроительный завод. Здесь можно было собрать и разобрать автомат, увидеть патроны, которые производит завод, а представители АлтГТУ рассказывали мальчишкам о перспективах технических профессий и преимуществе наличия в вузе военной кафедры.

Зашить банан и вставить сустав

Ажиотаж у будущих абитуриентов вызвала площадка Алтайского государственного медицинского университета. На шкурке банана ребята учились делать медицинские швы, обсуждали возможности аппаратов по изучению головного мозга.

А еще здесь можно было "понянчиться" с манекеном младенца, попробовать себя в роли стоматолога и даже поучиться мастерству у известных врачей Алтайского края. Так, например, доцент кафедры травматологии и ортопедии АГМУ Александр Чанцев показывал, как скрепляют титановыми пластинами переломанные кости, как протезируют суставы.

"Мы можем очень многое. И это очень интересно. Тем, кто боится, не стоит идти в медицину. Работать здесь должны только люди, по-настоящему влюбленные в свое дело", — говорит хирург. - Здесь на площадке мы показываем возможности нашего вуза, приглашаем абитуриентов для поступления. Хотим, чтобы ребята не просто шли поступать в медицинский, а чтобы уже перед поступлением определились, какой специальностью они хотят овладеть, на каком факультете учиться. Только при таком подходе можно получить качественное образование".

Десятиклассница Алина уже определилась с будущей профессией, и форум только подтвердил правильность ее выбора. "Я учусь в 132-й школе. Мы с подружкой пришли сюда посмотреть, куда можно пойти учиться, где потом работать. Я давно уже решила, что пойду учиться на стоматолога. Но все сомневалась. Посмотрела площадку медицинского университета. На самом деле очень интересно. Другие площадки тоже посмотрела. Но все же медицинский мне больше понравился".

Дом на Северном полюсе

К площадке Института культуры гостей форума привлекал стенд с дизайн-концепцией загородного дома на Северном полюсе. "Конечно, это реальный проект, если все подготовить. Выполнили его наши студенты с кафедры дизайна и архитектуры, – рассказывает представитель вуза. - В наш институт традиционно самый большой конкурс на направления дизайна и туризма. Выпускники вуза очень востребованы, трудоустраиваются сразу. Дизайнеры имеют частную практику.

Как папа

Еще одна площадка, которая вызвала большой интерес, — это Барнаульский юридический институт. Гостям показали, как снимают отпечатки пальцев, рассказали, какими инструментами пользуются криминалисты.

Десятиклассница Даша собирается попробовать свои силы в этой профессии: "Хочу быть как папа. Он работает в патрульно-постовой службе МВД. А я хочу расследовать преступления", — говорит Даша. "Это в принципе очень интересно. Мы хотим пойти в криминалистику, чтобы помогать людям", — добавляет ее подруга Настя.

"У нас действительно привлекательная профессия. И у нас нет гендерных предпочтений — девушки и юноши поступают на равных условиях. Причем девушки часто увлечены больше, чем юноши. Парни обычно романтизируют профессию, а девушки более приземленные и более четко представляют, чем будут заниматься. Мы готовим следователей-дознавателей, а это аналитическая работа, мужчины не очень любят бумажную работу", — рассказывает ответственный секретарь Любовь Смирнова.

Стеснительный робот

Интересные площадки представили и профессиональные образовательные организации. Так, студенты Барнаульского кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза учили всех желающих, как сделать из яблока произведение искусства.

Парни педагогического колледжа горделиво презентовали свои работы:

"Я учусь на втором курсе педагогического колледжа, на специальности прикладная информатика, — рассказывает Илья. — Здесь на площадке мы показываем то, чему научились в колледже. Это стеснительный робот-богомол. Как только на него смотрят, он сразу пытается спрятаться. А это движущаяся змея. Закончу колледж, буду поступать в вуз, хочу работать программистом".

Младших школьников и их родителей заинтересовали экспозиции учреждений дополнительного образования детей и центров молодежного инновационного творчества. Это и робототехника, и поделки, и множественные мастер-классы. Ребят знакомили с разными профессиями. "Самое главное — пробудить интерес, вызвать желание научиться делать так же и еще лучше", — говорят педагоги.

Билет в будущее

Глава министерства труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов сообщил, что с нового учебного года в Алтайском крае, как и по всей стране, стартует проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее", который предложил президент России Владимир Путин. И профориентационный форум для молодежи, прошедший во Дворце зрелищ и спорта, стал первым шагом к началу реализации этого проекта.

"Задачи, которые поставил перед нами глава государства на предстоящее десятилетие, требуют новых, современных подходов к подготовке и переподготовке кадров. И как раз проект "Билет в будущее" подвиг нас изменить подходы к традиционной ярмарке вакансий и организовать первый молодежный профориентационный форум. Сегодня сеть учебных заведений, действующих в Алтайском крае, закрывает потребности экономики региона в профессиональных кадрах. С учетом развития промышленности в крае особенно востребованы рабочие специальности — слесари, фрезеровщики, газосварщики. Также экономика региона нуждается в медиках, учителях, специалистах сельского хозяйства", — сообщил глава Минтрудсоцзащиты.

Он также отметил, что во всех других городах и районах края 22 мая проходит традиционная ярмарка вакансий. Проведение таких мероприятий накануне выпускных и вступительных экзаменов в Алтайском крае стало уже традицией. В этом году в ярмарке приняли участие более 500 работодателей региона. Согласно данным министерства за прошлые годы, практически каждый второй соискатель, побывавший на таком мероприятии, находит работу или включается в кадровый резерв предприятий и организаций.

Добавим, участниками форума стали 28 ведущих образовательных учреждения высшего и профессионального образования. Форум посетили более 6000 школьников, в том числе ребята из общеобразовательных организаций Первомайского, Павловского, Тальменского, Косихинского, Ребрихинского районов и города Заринска.