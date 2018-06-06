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Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о штрафах за использование анонимайзеров. Об этом пишет РБК, ссылаясь на РИА Новости.
Уточняется, что размер штрафа для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме этого, штрафы грозят операторам за выдачу ссылок на заблокированные сайты.
В начале минувшего месяца замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что РКН заблокировало 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые позволяют осуществить доступ к заблокированному мессенджеру Telegram.
Закон, который ограничивает работу анонимайзеров, вступил в силу 1 ноября прошлого года. Выбирать сервисы, подпадающие под его действие, должны ФСБ или иной орган, который осуществляет оперативно-разыскную деятельность и обеспечивающий безопасность РФ.
Предполагается, что РКН должен направлять анонимайзерам требование подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержатся данные о запрещенных сайтах, и блокировать доступ к этим ресурсам. Если анонимайзер не сделал этого в течение 30 дней с момента получения требования от ведомства, его заблокируют.
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