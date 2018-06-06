Фото: thetimes.co.uk
11 человек погибли, девять пострадали, еще 25 оказались заблокированы под землей из-за подрыва транспортного средства со взрывчаткой на железном руднике на северо-востоке КНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в районе Наньфэнь городского округа Бэньси в провинции Ляонин около 16:10 среды, 5 июня.
На железном руднике, где велись строительные работы, при въезде в шахту подорвался грузовик, который вез взрывчатку.
Жертвами инцидента стали 11 человек, еще девять получили ранения.
Отмечается, что с некоторыми из 25 заблокированных человек удалось установить связь.
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