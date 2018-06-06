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Дизайнер из США Кейт Спейд найдена мертвой в своих апартаментах в Нью-Йорке. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на The New York Times и правоохранительные органы.
Издание пишет, что рядом с телом дизайнера была найдена предсмертная записка. Ее содержимое на данный момент не разглашается.
Уточняется, что Спейд скончалась на 56-м году жизни.
Кейт Спейд является одним из самых известных дизайнеров в Штатах. Под брендом Kate Spade выпускаются сумки, одежда, обувь, аксессуары. В 2016 году Forbes включил Kate Spade в список инновационных растущих компаний мира. Она заняла 66-ю строчку.
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