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Дизайнер Кейт Спейд нашли мертвой в Нью-Йорке

, ИА "Амител"
Спейд было 55 лет

Фото: weiboyixia.com

Дизайнер из США Кейт Спейд найдена мертвой в своих апартаментах в Нью-Йорке. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на The New York Times и правоохранительные органы.

Издание пишет, что рядом с телом дизайнера была найдена предсмертная записка. Ее содержимое на данный момент не разглашается. 

Уточняется, что Спейд скончалась на 56-м году жизни.

Кейт Спейд является одним из самых известных дизайнеров в Штатах. Под брендом Kate Spade выпускаются сумки, одежда, обувь, аксессуары. В 2016 году Forbes включил Kate Spade в список инновационных растущих компаний мира. Она заняла 66-ю строчку.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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