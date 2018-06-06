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Крупный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил площадь в 10 гектаров леса. Загорелась сухая трава, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу государственной службы Украины по ЧС.
В ведомстве отметили, что в борьбе с огнем принимают участие 126 человек и 29 единиц техники. Кроме этого, в тушении пожара участвует авиация, включая вертолет Ми-8 и два самолета Ан-32П. Они уже сбросили порядка 34 тонн воды, совершив семь сбросов, но огонь продолжает распространяться.
Очевидцы отмечают, что возгорание произошло в районе "Факела", где находится стела, предупреждающая о подъезде к Чернобыльской АЭС. За ней находится "Рыжий лес" — самая загрязненная в зоне территория.
Издание отмечает, что ранее в пресс-службе ЧАЭС сообщали об открытии территории электростанции для тургрупп в преддверии 32-й годовщины катастрофы.
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