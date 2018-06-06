Фото: klops.ru
Товарищеский матч между российской и турецкой национальной командой завершился ничьей. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на "Советский спорт".
Отмечается, что счет по итогам встречи составил 1:1.
В Сборной РФ отличился полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов, а у турецкой команды — вингер немецкого "Вольфсбурга" Юнус Малли.
Напомним, на чемпионате мира, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, национальная команда сыграет в группе А. Ее соперниками станут сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Комментарии