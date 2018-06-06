Издание National Interest опубликовало материал, рассказывающий о характеристиках российских автоматов АКМ и АК-74, пишет LIFE.
Как отмечает автор статьи, в сравнении с американскими современными винтовками российские автоматы, с точки зрения баллистических характеристик, практически ничем друг от друга не отличаются.
При этом, сравнивая показатели точности стрельбы, авторы приходят к выводу, что АК-74 демонстрирует "улучшения в полностью автоматическом управлении и точности".
Отмечается, что показатели АК-74 и АКМ вместе с должным уровнем подготовки военнослужащих могут дать "удивительные результаты как для солдат среднего уровня подготовки, так и для более профессиональных военных".
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