Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что в один из своих дней рождения выпил водки вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет "Дождь".
"Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали. И потом... я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет... мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — сказал Путин.
Он назвал Цзиньпина "по-человечески душевным" и "надежным партнером".
"Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств", — подчеркнул Путин.
Интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну Путин дал 31 мая перед визитом в страну для участия в саммите стран ШОС в Циндао.
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