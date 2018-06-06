Президент России Владимир Путин в интервью китайской Медиакорпорации сделал прогноз на чемпионат мира по футболу, назвал любимых футболистов и оценил успехи российской сборной, пишет ZNAK.
"Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", — сказал Путин.
Среди главных претендентов на победу в ЧМ-2018 он назвал Аргентину и Бразилию.
"Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Будут другие претенденты, но победит сильнейший", – добавил президент.
Своими любимыми футболистами он назвал Льва Яшина, Грациано Пелле и Диего Армандо Марадону.
Путин также рассказал, что планирует посетить открытие и закрытие ЧМ-2018 и в зависимости от графика допускает, что посмотрит некоторые матчи.
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