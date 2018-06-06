На одном из предприятий Волчихинского района сотрудница скончалась на рабочем месте после удара током, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено электромонтеру, который отвечал за ремонт и обслуживание электрооборудования.
По версии следствия, электромонтер, являясь на предприятии ответственным лицом за надлежащее обслуживание электрооборудования, не проконтролировал и не обеспечил на предмет соответствия требованиям безопасности труда техническое состояние швейной машинки.
Отмечается, что на проводе имелись скрутки, а также не было провода заземления металлического корпуса, необходимого для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции. В результате женщина, которая 25 августа 2017 года на машинке выполняла работы по зашивке краев мешков, получила смертельный удар током.
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