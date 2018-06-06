Администрация школы в приморском Уссурийске извинилась перед учениками за выданные грамоты с символикой Украины, сообщает "Интерфакс".
"Ситуация урегулирована. Учитель по ошибке распечатала грамоты из Интернета, всего три грамоты было. Грамоты изъяли и заменили, извинились", — рассказала представитель управления образования администрации Уссурийска.
Она также заявила, что решение о том, объявлять ли взыскание учителю, допустившему ошибку, будет принимать директор школы.
Ранее в Сети появилось сообщение о том, что учеников школы №30 в Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с гербом Украины.
Местные власти заявили, что проводится проверка, подчеркнув, что 5 июня проходят экзамены, поэтому руководство школы "дергать" не будут, однако директор образовательного учреждения обязательно выяснит, где были куплены грамоты.
Комментарии
а где секретариат школы, почему учитель ищет и распечатывает грамоты, а не дирекция этим занимается?