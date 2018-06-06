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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко дал указание и.о. первого зампреда регионального правительства ввести режим ЧС в связи с проблемами с посевной кампанией.
Об этом, как передает корреспондент портала Amic.ru, Томенко заявил во время ознакомления с ходом полевых работ на сельхозпредприятии "Комсомольское" Павловского района.
Во время выезда в поля было отмечено, что сейчас выполнено 75% от всех работ, предусмотренных в рамках посевной кампании.
К этому времени в прошлом году сев культур уже был завершен.
Ситуация такова, что из-за осадков в мае, которые превысили 300% от нормы, есть проблемы почти во всех районах.
В ближайшее время в крае ожидается жара, и это может вызвать гниение пшеницы.
Меры же, которые планируется предпринять в рамках введения режима ЧС, позволят аграриям рассчитывать на компенсации и не выплачивать штрафные санкции кредитным организациям.
Ожидается, что документ, которым и будет введен режим чрезвычайной ситуации, будет подписан врио губернатора во второй половине дня.
Напомним, что на прошлой неделе режим ЧС был введен в соседней Новосибирской области.
Комментарии
А прежний говорил, что все пучком...