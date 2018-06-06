Президент России Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая рассказал, что мог бы работать адвокатом, если бы не стал госслужащим, сообщает RT.
"Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом", — ответил Путин на вопрос о своей профессии.
Также он рассказал, что ежедневно тратит на спорт около двух часов.
"Каждый день я трачу на спорт около 2-2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнеры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю — это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей", — отметил президент.
Комментарии
Если будет адвокатом Навального - это будет номер!!!
Он фамилию Навального боится произнести - какой из него адвокат...
Сколько можно сделать полезного и приятного если развестись)))
Я смотрю вы тут про Навального говорите. Это недопустимо, я возмущён, анальный бяка, а вы газдеп! Если не Путин, то кто? Хотите как в Армении? Ну я типа не за Путина, голосовал типа за оппозицию, вот справка.
6.06.2018 10:32
Кранштейн-Эклеркин
Если не Путин, то кто? - да любой другой грамотный человек. Сколько можно слушать байки про то про это.!!!
6.06.2018 10:12
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реклама денег стоит. заплатите ВВП достойную сумму, он будет в футболке с портретом Навального ходить