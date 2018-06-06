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Федеральные чиновники полагают, что их оклады должны быть на 60% больше

, ИА "Амител"
Региональные чиновники считают, что будет справедливой прибавка к зарплате в размере 25-30%

Фото: pokerdiamond.net

Сотрудники министерств и ведомств полагают, что их оклады должны быть на 60% больше, чтобы их работа была более плодотворной, пишут "Известия" со ссылкой на выводы в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных — 45 тыс. рублей.

При этом, как отмечается, для прихода на государственную службу высококвалифицированных специалистов текущий уровень зарплат необходимо и вовсе увеличить на 75%.

Что касается региональных чиновников, то, по их мнению, будет справедливой прибавка к зарплате в размере 25-30%.

В докладе приводятся результаты опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу НИУ ВШЭ. 77% госслужащих считают, что оплата их труда ниже, чем в коммерческом секторе. Каждый третий уверен в непривлекательности зарплат госслужащих. Лишь 23% опрошенных считают материальное вознаграждение чиновников привлекательным.

Сейчас фонд оплаты труда госслужащих по всей России составляет порядка 270 млрд рублей. Для доведения их заработных плат до желаемого уровня потребуется дополнительная сумма в пределах 307 млрд рублей, отмечается в докладе.

Профессор РАНХиГС Владимир Соколов считает, что в процессе роста должностного оклада существует порог, после увеличения которого сотрудник работать лучше не будет. Мотивировать на больший результат при исполнении обязанностей может четкая карьерная лестница. Например, в Германии она закреплена законодательно: проработавшего определенное количество времени без замечаний сотрудника обязаны повысить на одну ступень.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.06.2018 11:10
- гость -

По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных — 45 тыс. рублей.

Зачем нам данные 2-х летней давности?

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6.06.2018 11:16
Вася Пупкин

А это чтобы ты, узнав об их окладах в 2018 году, не начал заикаться!

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6.06.2018 11:25
Даша Сибирячк

При Их такой напряжённой Работе это не мудренО-Мы согласны!

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6.06.2018 11:32
- гость -

Я полагаю, что всем этим дармоедам много даже средней заплаты, пусть хотя бы прожиточный минимум сначала отработают. Решают свои вопросы, взятки гребут, прёмы по де бильным расписаниям да ещё запись на несколько месяцев вперёд, на рабочих местах ещё застать надо этих наших слуг. И этим тварям ещё и зарплата нужна? Пусть обоснуют. А уж повышение-это для тех кто работает, а не для тех кто геморрой наживает.

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6.06.2018 11:39
Nickolas

Зарплата чиновников должна иметь зависимость от благосостояния населения. Только тогда они будут работать. Сейчас можно работать,можно не работать - Зарплата капает. Рабочее время тратиться на отписки и полизование жоп вышестоящим.

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6.06.2018 11:45
- гость -

Федерасы!

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6.06.2018 11:54
гость

з/п глав администраций в муниципальных районах края не составляет и 20 000 рублей., а геморою полные штаны. А у служащих в районах з/п 10-12 тыщ.

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6.06.2018 11:56
- гость -

Региональные чиновники - это когда руководство получает 100тыс+, а остальные, которых большинство, 15тыс+. Вот у кого 15+ тем и надо прибавлять..

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6.06.2018 11:59
РУС

90% россиянского чиновничества можно смело повысить до уровня фонарного столба - все равно они ничем, кроме вредительства, не занимаются.

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6.06.2018 12:19
- гость -

6.06.2018 11:54
гость
Ну так можно ответить им как учителям - идите в бизнес. Вы сами себе работу выбрали. Знали, на какую зарплату идете.

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6.06.2018 12:33
- гость -

Как ими сами установлено, в РФ для проживания работающего человека достаточно 11160р. Значит им этого для "эффективного выполнения обязанностей" вполне хватит. Учитывая так же крайне низкий КПД их работы (в разы меньше чем медсестра в поликлинике или нянечка в детсаде), платить больше этого минимума неразумно. Тем более это платится и с моих денег тоже (с которых итак минимум 61% в виде налогов и сборов отбирают). Так что если не согласны работать за ПМ, то пошли они со своими пожеланиями эротическим лесом. А лучше выслать их в пиндостан, пусть там ущерб экономике наносят.

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