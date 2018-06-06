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Воспитанница детского дома в Камне-на-Оби, ушедшая из учреждения 27 мая, найдена живой.
"Найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках", — сообщают волонтеры в группе поискового отряда "Лиза Алерт".
Напомним, что местонахождение подростка не было известно с 27 мая.
В связи с пропажей ребенка региональное управление Следственного комитета начало проверку.
"По данным следствия, несовершеннолетняя на протяжении двух лет самовольно покидает детское учреждение. Следователями неоднократно вносились представления в администрацию детского дома об устранении причин и условий ухода несовершеннолетней", — указывали в правоохранительном ведомстве.
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