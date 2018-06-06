Фото: vk.com/la_altay
Пожилого мужчину обнаружили накануне в барнаульском аэропорту, сообщают поисковики отряда "Лиза Алерт".
Отмечается, что 86-летний Николай Иванович Кобелев 5 июня 2018 года был найден в аэропорту, о себе ничего сообщить не может. В ориентировке сказано, что у пенсионера возможная потеря памяти.
Особые приметы: плохо видит, походка шаркающая.
Приметы: рост 160 — 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: черная кожаная куртка, камуфляжные брюки, черные ботинки, кожаная кепка, с собой имел сумку.
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